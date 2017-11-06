Члены бывшего каталонского правительства, находящиеся в Бельгии, условно освобождены

После заслушивания в Брюсселе судебным следователем в течение второй половины воскресенья бывшего главы отлученного Мадридом от власти правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его четверых соратников, бельгийское правосудие приняло решение об условном освобождении каталонских политиков.

"После 8 часов заслушивания было принято решение об условном освобождении", - сообщил телеканал France 3.

Как объявил ранее в воскресенье официальный представитель прокуратуры Брюсселя Жиль Дежемеп, судебный следователь мог избрать один из вариантов: "неисполнение ордера (на арест - ИФ), арест разыскиваемых лиц, условное освобождение или освобождение под залог".

В воскресенье утром К.Пучдемон и бывшие члены его правительства, разыскиваемые по европейским ордерам на арест, направленным Испанией, явились в федеральную полицию Брюсселя.

По словам Ж.Дежемепа, они были лишены свободы, минимум, на 24 часа до решения судебного следователя. "В присутствии их адвокатов каждый из них был ознакомлен с касающимся его ордером на арест", - объяснил представитель прокуратуры.

Ожидавшийся вариант решения, как и предполагал на пресс-конференции в воскресенье Ж.Дежемеп, состоялся поздно вечером, в 23:45 по местному времени (02:45 6 ноября ).

"Они не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей", - цитирует в ночь на понедельник принятое решение сайт газеты Le Soir.

Испанский судебный следователь предъявил в минувшую пятницу бельгийским властям европейские ордера на арест находящихся в Бельгии пятерых представителей отлученного от власти каталонского правительства за "мятеж, хищение государственных средств и неподчинение властям".

После распоряжения бельгийского судебного следователя совещательной палате суда надлежит в течение 15 дней принять решение об исполнении европейских ордеров на арест бывшего каталонского лидера и его четверых сподвижников.

Прокуратура как получатель ордеров может затем обратиться с апелляцией в палату по вынесению обвинений, что продлевает процедуру еще на 15 дней. И после этого останется возможность для кассационной жалобы, на которую полагаются также 15 дней.

Адвокат К.Пучдемона Пол Бекарт, отмечает Le Soir, вероятно, будет аргументировать "риском нарушения фундаментальных прав" своего подзащитного испанским правосудием, в частности, риском отсутствия беспристрастного судебного разбирательства.