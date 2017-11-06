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ТЭК 06.11.2017 09:35

Кабмин утвердил новый состав коллегии Минэнерго Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана решением от 3 ноября утвердил новый состав коллегии министерства энергетики Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Состав коллегии утвержден в количестве 9 человек. Председателем коллегии назначен министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В состав коллегии также вошли замминистры энергетики Гюльмамед Джавадов и Натиг Аббасов, руководитель аппарата министерства энергетики Ифтихар Гусейнов и руководители различных отделов и структур министерства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭНЕРГО, РЕДКОЛЛЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]