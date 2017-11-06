Кабмин утвердил новый состав коллегии Минэнерго Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана решением от 3 ноября утвердил новый состав коллегии министерства энергетики Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Состав коллегии утвержден в количестве 9 человек. Председателем коллегии назначен министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
В состав коллегии также вошли замминистры энергетики Гюльмамед Джавадов и Натиг Аббасов, руководитель аппарата министерства энергетики Ифтихар Гусейнов и руководители различных отделов и структур министерства.
Б.Рустамбеков
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