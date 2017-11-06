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СНГ 06.11.2017 10:31

Политическая версия убийства брата экс-генпрокурора Киргизии Саляновой не рассматривается - МВД республики

МВД Киргизии исключает политическую версию убийства брата бывшего генпрокурора республики Аиды Саляновой, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

"По факту убийства в селе Кок-Жар брата экс-генпрокурора Улана Салянова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК Киргизии. Следствием рассматриваются несколько версий данного преступления. Дело как политического характера не рассматривается", - говорится в сообщении республиканского МВД.

Собеседник агентства добавил, что ведется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному тяжкому преступлению.

В пресс-службе министерства сообщили, что, про предварительным данным, неизвестные совершили два выстрела из огнестрельного оружия в брата бывшего генерального прокурора 42-летнего Улана Салянова, после чего скрылись с места происшествия.

"Потерпевший от полученных ран скончался после доставления в территориальную больницу. В момент совершения преступления в доме в это время находились сорокадвухлетний хозяин дома, его супруга и сын 2000 года рождения", - сказал собеседник "Интерфакса".

В пресс-службе добавили, что для расследования преступления созданы следственно-оперативные группы, в которые вошли оперативные сотрудники ГУВД Чуйской области и МВД республики. Расследование проводит Следственная служба министерства внутренних дел.

В ночь на понедельник несколько вооруженных мужчин в масках и одетых в камуфляжную форму ворвались в дом У.Салянова в новостройке Кок-Жар в Бишкеке. В результате нападения брат У.Салянов 1975 года рождения скончался от полученных ранений.

10 октября депутат парламентской оппозиционной фракции "Ата-Мекен" (Отечество), экс генпрокурор Киргизии А.Салянова была осуждена Ленинским районным судом Бишкека на пять лет с конфискацией имущества. Однако учитывая, что она воспитывает малолетнюю дочь, исполнение приговора суда отложено до достижения ребенком 14 лет.

В конце 2016 года Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении А.Саляновой, которую обвиняют в злоупотреблении служебным положением в то время, когда она исполняла обязанности министра юстиции страны. Факт злоупотребления связывают с возобновлением адвокатской деятельности находившегося в розыске Алексея Елисеева, одного из близких соратников сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева.

А.Салянова занимала должность генерального прокурора с 2011 по 2015 годы. С 2015 года - депутат парламента Киргизии от фракции "Ата-Мекен".

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, УБИЙСТВО, ВЕРСИИ


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