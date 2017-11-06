Один человек погиб при падении вертолета в Татарстане

В результате крушения вертолета "Белл-407" в понедельник утром в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб один человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
"Сообщение поступило в 8:09 (мск) о том, что в Верхнеуслонском районе Татарстана возле садового товарищества "Красный пахарь" в поле произошло крушение вертолета. Есть один погибший", - уточнил собеседник агентства.
На месте происшествия работают спасатели.
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