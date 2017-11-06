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СНГ 06.11.2017 10:19

Один человек погиб при падении вертолета в Татарстане

В результате крушения вертолета "Белл-407" в понедельник утром в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб один человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Сообщение поступило в 8:09 (мск) о том, что в Верхнеуслонском районе Татарстана возле садового товарищества "Красный пахарь" в поле произошло крушение вертолета. Есть один погибший", - уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]