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Бизнес и законодательство 06.11.2017 15:48

В Азербайджане прогнозируют рост к 2022г производства безалкогольных напитков на 46% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана прогнозирует среднесрочный роста производства в стране безалкогольных напитков.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", на 2017 год производство безалкогольных напитков в стране 19,012 млн декалитров, что на 1,031 млн декалитров превысит показатель 2016 года.

В последующие годы вплоть до 2022 года производство безалкогольных напитков в стране будет только увеличиваться. В 2018 году ожидается производство в объеме 20 млн. 913 тыс. декалитров, в 2019г – 23 млн декалитров, в 2020г – 25 млн 304 тыс. декалитров, в 2021 году – 27 млн. 835 тыс. декалитров.

Таким образом, в 2021 году в сравнении с 2017 годом производство увеличится на 46,4%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, НАПИТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]