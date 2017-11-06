В Азербайджане прогнозируют рост к 2022г производства безалкогольных напитков на 46% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана прогнозирует среднесрочный роста производства в стране безалкогольных напитков.
Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", на 2017 год производство безалкогольных напитков в стране 19,012 млн декалитров, что на 1,031 млн декалитров превысит показатель 2016 года.
В последующие годы вплоть до 2022 года производство безалкогольных напитков в стране будет только увеличиваться. В 2018 году ожидается производство в объеме 20 млн. 913 тыс. декалитров, в 2019г – 23 млн декалитров, в 2020г – 25 млн 304 тыс. декалитров, в 2021 году – 27 млн. 835 тыс. декалитров.
Таким образом, в 2021 году в сравнении с 2017 годом производство увеличится на 46,4%.
Б.Рустамбеков
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