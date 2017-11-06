Азербайджанcский AccessBank не подтвердил информацию СМИ о возможных изменениях в составе акционеров

Азербайджанский AccessBank не подтверждает информацию о возможных изменениях в составе акционеров банка.

Ряд местных СМИ на минувшей неделе распространили информацию о том, что азербайджанские Инвестиционно-коммерческий банк "Никойл" и AccessBank ведут переговоры о слиянии.

"Пресс-служба банка не подтверждает распространившиеся новости в СМИ о возможных изменениях в составе акционеров банка", - отмечается в сообщении банка.

В пресс-релизе подчеркивается, что AccessBank является одним из самых крупных банков страны по размеру активов, а также по широкой сети обслуживания, охватывающей все регионы страны.

"Только на прошлой неделе состоялось открытие нового филиала «Сабирабад», который позволит более эффективно обслуживать клиентов с учетом потенциала данного региона. Последние месяцы были отмечены рекордными показателями по выдаче кредитов, и на данный момент доля AccessBank на рынке микрокредитования страны составляет более 50%. Помимо этого, депозитный портфель банка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился до 40%, что подтверждает растущее доверие населения к банку", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в сентябре 2017 года акционеры AccessBank в очередной раз повысили уставный капитал банка на 20 млн манатов.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Азизов