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Внешняя политика 06.11.2017 19:44

Президент Азербайджана выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Техасе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе.

"Новость о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стрельбы в баптисткой церкви в Техасе, глубоко меня опечалила. В связи с этой трагедией соболезную семьям и близким погибших, желаю здоровья пострадавшим", - отмечается в тексте соболезнования президента Азербайджана.

Ранее американские СМИ со ссылкой на губернатора Техаса Г.Эбботта сообщали, что не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл мужчина в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс. В его заявлении отмечается, что ещё около 20 человек получили ранения. Таким образом, это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата, подчеркнул Г.Эбботт.

Впоследствии СМИ уточнили, что 27-м погибшим является нападавший.

Нападение произошло в 11:30 (21:30 по бакинскому времени - ИФ) во время церковной воскресной службы. Вооружённый мужчина вошёл в баптистскую церковь в городе Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам. Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции.

Телеканал Си-Би-Эс передаёт со ссылкой на собственные источники, что имя стрелявшего - Девин Патрик Келли. По информации Си-Би-Эс, этот человек с 2010 по 2014 год служил в ВВС США, но потом был уволен со службы с лишением прав и привилегий.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ТРАМП, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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