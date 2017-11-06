Президент Азербайджана выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Техасе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе.
"Новость о многочисленных жертвах и пострадавших в результате стрельбы в баптисткой церкви в Техасе, глубоко меня опечалила. В связи с этой трагедией соболезную семьям и близким погибших, желаю здоровья пострадавшим", - отмечается в тексте соболезнования президента Азербайджана.
Ранее американские СМИ со ссылкой на губернатора Техаса Г.Эбботта сообщали, что не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл мужчина в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс. В его заявлении отмечается, что ещё около 20 человек получили ранения. Таким образом, это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата, подчеркнул Г.Эбботт.
Впоследствии СМИ уточнили, что 27-м погибшим является нападавший.
Нападение произошло в 11:30 (21:30 по бакинскому времени - ИФ) во время церковной воскресной службы. Вооружённый мужчина вошёл в баптистскую церковь в городе Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам. Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции.
Телеканал Си-Би-Эс передаёт со ссылкой на собственные источники, что имя стрелявшего - Девин Патрик Келли. По информации Си-Би-Эс, этот человек с 2010 по 2014 год служил в ВВС США, но потом был уволен со службы с лишением прав и привилегий.
А.Азизов
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