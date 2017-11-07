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Дальнее зарубежье 07.11.2017 17:15

Во Франции и Швейцарии проведена антитеррористическая операция, десять человек задержаны

Французские и швейцарские стражи порядка во вторник задержали десять человек в ходе совместной антитеррористической операции, сообщает сайт французской газеты "Фигаро".

По информации издания, возраст задержанных от 18 до 65 лет. Отмечается, что они планировали осуществить теракт на территории Франции, его подготовку они обсуждали в соцсетях.

Десять человек были задержаны во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, а также в парижском регионе. Еще одного подозреваемого задержали на территории Швейцарии. Он находился в тесном контакте с теми, кто был задержан во Франции.

Издание отмечает, что некоторые из задержанных ранее уже были известны службам безопасности своими радикальными взглядами.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]