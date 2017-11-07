Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 16° 9 Ноя 11° 14° 10 Ноя 11° 15°

Дальнее зарубежье 07.11.2017 16:37

Из парламента Шотландии проведена эвакуация после обнаружения подозрительного предмета

Сотрудники службы безопасности эвакуировали людей из здания парламента Шотландии после того, как в одном из его помещений была обнаружена подозрительная упаковка, сообщает во вторник сайт британского издания "Индепендент".

На место происшествия прибыла полиция.

"Индепендент" отмечает, что по неподтвержденным данным, в упаковке оказался белый порошок неизвестного происхождения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


В Шотландии надеются провести референдум о независимости на завершающем этапе Brexit Премьер Британии считает нынешнее время неподходящим для нового референдума в Шотландии Расмуссен заявил, что уважает решение шотландцев не выходить из состава Великобритании Кэмерон поздравил сторонников единства Великобритании с победой на референдуме в Шотландии 53% шотландцев против отделения региона от Соединенного Королевства - опрос Шотландцы начали голосовать на референдуме о независимости региона от Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]