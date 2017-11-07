Из парламента Шотландии проведена эвакуация после обнаружения подозрительного предмета

Сотрудники службы безопасности эвакуировали людей из здания парламента Шотландии после того, как в одном из его помещений была обнаружена подозрительная упаковка, сообщает во вторник сайт британского издания "Индепендент".
На место происшествия прибыла полиция.
"Индепендент" отмечает, что по неподтвержденным данным, в упаковке оказался белый порошок неизвестного происхождения.
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