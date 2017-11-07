Азербайджан может обеспечить продовольствием и формой международный контингент войск НАТО в Афганистане

Азербайджанские компании могли бы обеспечить продовольствием и формой международный контингент войск НАТО в Афганистане или же для этих целей можно создать совместные предприятия.
Такое заявление сделал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во вторник на встрече в Баку с делегацией возглавляемой министром финансов Афганистана Эклилом Ахмадом Хакими.
Глава Минэкономики также отметил, что ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс создает "прекрасные возможности для осуществления грузоперевозок в Афганистан". Ш.Мустафаев подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года через территорию Азербайджана транзит большегрузных машин из Европы в Афганистан увеличился в 5 раз.
В свою очередь, Э.Хакими сообщил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс находится в сфере интересов Афганистана. Он также отметил, что для развития двухсторонних отношений в различных сферах необходима подготовка правовых документов и дорожных карт.
Б.Рустамбеков
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