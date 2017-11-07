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Бизнес и законодательство 07.11.2017 17:24

Азербайджан может обеспечить продовольствием и формой международный контингент войск НАТО в Афганистане

Азербайджанские компании могли бы обеспечить продовольствием и формой международный контингент войск НАТО в Афганистане или же для этих целей можно создать совместные предприятия.

Такое заявление сделал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во вторник на встрече в Баку с делегацией возглавляемой министром финансов Афганистана Эклилом Ахмадом Хакими.

Глава Минэкономики также отметил, что ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс создает "прекрасные возможности для осуществления грузоперевозок в Афганистан". Ш.Мустафаев подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года через территорию Азербайджана транзит большегрузных машин из Европы в Афганистан увеличился в 5 раз.

В свою очередь, Э.Хакими сообщил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс находится в сфере интересов Афганистана. Он также отметил, что для развития двухсторонних отношений в различных сферах необходима подготовка правовых документов и дорожных карт.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]