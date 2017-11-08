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Спорт 08.11.2017 18:36

Президент Алиев отмечает значимость победы азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает значимость победы азербайджанских шахматистов на командном чемпионате Европы.

«Азербайджан в очередной раз подписался под большим успехом. Победа в интеллектуальном виде спорта - шахматах имеет особую значимость. Это третья победа азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы. Это доказывает не случайность победы»,- сказал И.Алиев в ходе встречи с членами сборной Азербайджана по шахматам.

Глава государства поздравил шахматистов и их тренеров и отметил, что эта принесла радость всему азербайджанскому народу.

Турнир проходил в Греции по швейцарской системе в девять туров и завершился 6 ноября. Мужская сборная Азербайджана по шахматам в третьей раз в своей истории завоевала золотые медали командного чемпионата Европы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ШАХМАТЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]