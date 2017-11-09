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Регион 09.11.2017 12:43

Додон посетит Армению, он называет полезным опыт Еревана, входящего в ЕАЭС и готовящегося подписать с ЕС соглашение

Президент Молдавии Игорь Додон, который в четверг начнет двухдневный официальный визит в Армению, считает полезным для Кишинева опыт Еревана, который будучи членом ЕАЭС вскоре подпишет соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.

"Армения является членом ЕАЭС и вскоре подпишет Соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом", - написал И.Додон на своей странице в "Фейсбуке", назвав это "интересным опытом для Молдавии".

Кроме того, молдавский лидер отметил, что это первый официальный визит главы Молдавии в Армению за все 26 лет независимости Молдавии.

Рабочая повестка визита включает ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами, в том числе с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем Национального собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном.

Он выразил уверенность, что "визит, а также двусторонние встречи, которые состоятся в Ереване, будут всемерно способствовать дальнейшей консолидации дружбы и сотрудничества между двумя государствами".

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Тэги: ДОДОН, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]