Додон посетит Армению, он называет полезным опыт Еревана, входящего в ЕАЭС и готовящегося подписать с ЕС соглашение

Президент Молдавии Игорь Додон, который в четверг начнет двухдневный официальный визит в Армению, считает полезным для Кишинева опыт Еревана, который будучи членом ЕАЭС вскоре подпишет соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.

"Армения является членом ЕАЭС и вскоре подпишет Соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом", - написал И.Додон на своей странице в "Фейсбуке", назвав это "интересным опытом для Молдавии".

Кроме того, молдавский лидер отметил, что это первый официальный визит главы Молдавии в Армению за все 26 лет независимости Молдавии.

Рабочая повестка визита включает ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами, в том числе с президентом Армении Сержем Саргсяном, председателем Национального собрания Ара Баблояном, премьер-министром Кареном Карапетяном.

Он выразил уверенность, что "визит, а также двусторонние встречи, которые состоятся в Ереване, будут всемерно способствовать дальнейшей консолидации дружбы и сотрудничества между двумя государствами".