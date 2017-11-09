Россия в 2018 году развернет новую дивизию ПВО в Арктике

Новую дивизию ПВО сформируют в 2018 году в составе Северного флота (СФ), сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"В 18-м году планируется формирование в составе армии ВВС и ПВО ещё одной дивизии ПВО, развёртывание ее в посёлках Тикси и Диксон, а также на архипелаге Новая Земля", - сказал Н.Евменов в четверг, выступая в Совете Федерации.

3 ноября Н.Евменов заявил журналистам, что боевые возможности сил и средств, которые размещены на арктических островах, будут наращиваться. "Каждый арктический остров, где находятся базы Северного флота, оборудуется всесезонными аэродромами, которые смогут принимать различные типы самолётов, в том числе тяжёлые транспортные и истребительную авиацию", - сообщил Н.Евменов.

По его словам, "создаётся система мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути и полного контроля воздушного пространства над нашей зоной ответственности в Арктике".

"В конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитный ракетный полк на архипелаге Новая Земля. На его вооружении стоит модернизированный комплекс ПВО. В дальнейшем силы и средства противовоздушной обороны будут только совершенствоваться и наращиваться", - сказал вице-адмирал.

Как сообщалось, на арктических островах развернуты четыре тактических группы СФ.

Ранее в пресс-службе СФ сообщили, что на острове Котельный развернуты береговой ракетный комплекс "Рубеж" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота, в частности, атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".