Путин и Назарбаев заявляют о решимости достичь консенсуса пяти прикаспийских стран по статусу Каспия

Россия и Казахстан настроены на завершение урегулирования правового статуса Каспия на основе консенсуса пяти прибрежных государств, говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран по случаю 25-летия восстановления дипотношений между РФ и Казахстаном.

"Стороны подтверждают решимость завершить урегулирование правового статуса Каспийского моря путем достижения консенсуса пяти прибрежных государств, что позволит открыть новый этап в углублении сотрудничества в этом регионе", - отмечается в документе.

В совместном заявлении стороны также обязуются развивать сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", в том числе произвести скорейший запуск стыковочного участка "Актобе - Оренбург" международной автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай".