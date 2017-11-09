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Регион 09.11.2017 19:05

Путин и Назарбаев заявляют о решимости достичь консенсуса пяти прикаспийских стран по статусу Каспия

Россия и Казахстан настроены на завершение урегулирования правового статуса Каспия на основе консенсуса пяти прибрежных государств, говорится в совместном заявлении, принятом президентами двух стран по случаю 25-летия восстановления дипотношений между РФ и Казахстаном.

"Стороны подтверждают решимость завершить урегулирование правового статуса Каспийского моря путем достижения консенсуса пяти прибрежных государств, что позволит открыть новый этап в углублении сотрудничества в этом регионе", - отмечается в документе.

В совместном заявлении стороны также обязуются развивать сотрудничество в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", в том числе произвести скорейший запуск стыковочного участка "Актобе - Оренбург" международной автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай".

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]