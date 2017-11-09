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Регион 09.11.2017 19:23

Россия и Казахстан подписали доппротокол к соглашению о разграничении дна северной части Каспия

Россия и Казахстан подписали дополнительный протокол к протоколу к соглашению о разграничении дна северной части Каспийского моря, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ подписали президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее правительство РФ одобрило проект дополнительного протокола с Казахстаном для заключения соглашения о разделе продукции (СРП) по месторождению Курмангазы на шельфе Каспия. Речь идет о совместном освоении Россией и Казахстаном углеводородных ресурсов структуры "Курмангазы" ("Кулалинская").

Проект протокола предусматривает увеличение контрактной территории, предоставление предприятию дополнительного периода разведки сроком на 6 лет с возможностью последующего продления на 4 года, установление даты подписания дополнительного соглашения к СРП от 6 июля 2005 г. в качестве даты начала дополнительного периода разведки.

Как сообщалось, в 2016 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в протокол к соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года". Протокол закрепляет правовые основы деятельности Казахстана и РФ в лице уполномоченных организаций в совместной разработке недр дна северной части Каспия: на структуре "Курмангазы" (Кулалинская) в Казахстане, структуре "Центральная" и месторождении "Хвалынское" в РФ.

В 2003 году правительство России назначило ООО "РН-Казахстан" (100% принадлежит нефтяной компании "Роснефть"уполномоченной организацией от российской стороны для совместного с Казахстаном освоения углеводородных ресурсов структуры "Курмангазы" ("Кулалинская") на шельфе казахстанского сектора Каспийского моря. Кроме того, за российской стороной ("Зарубежнефть") был закреплен опцион участия в совместном предприятии в размере 25%. Со стороны Казахстана в рамках проекта уполномоченной организацией стала национальная компания "КазМунайГаз" (50%).

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]