Режим ЧС введен в Ижевске после обрушения подъезда жилого дома

Глава Удмуртии Александр Бречалов ввел в столице республики Ижевске режим чрезвычайной ситуации после обрушения в четверг подъезда жилого дома.

"Глава республики ввел режим ЧС своим распоряжением", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы главы Удмуртии Екатерина Волкова.

По последним данным, в результате обрушения погибли три человека, четверо получили ранения.