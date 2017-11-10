Бывший британский посол при ЕС считает, что Лондон все еще может принять решение об отмене Brexit

На данный момент не существует гарантий того, что правительство Великобритании не пересмотрит свое решение относительно выхода страны из состава ЕС (Brexit), заявил в эфире радио Би-би-си бывший посол Соединенного Королевства в ЕС лорд Джон Керр.

"На любой стадии (процесса выхода из состава ЕС - ИФ) мы можем пересмотреть свою

позицию, если захотим, и если мы сделаем это - наши партнеры будут только довольны", - сказал он.

По его словам, тот факт, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официальным письмом уведомила Брюссель о намерении Британии выйти из ЕС, не лишает британцев возможности отказаться от Brexit.

"По правде говоря, за страной все еще остается выбор. По мере поступления новых фактов народ может поменять свое решение. И ни один пункт статьи 50 не может им помешать. Я считаю, что граждане Великобритании имеют право знать это, нельзя вводить их в заблуждение", - добавил дипломат.

С этими заявлениями Дж.Керр выступил после того, как Т.Мэй отказалась сообщить, остается ли у Великобритании право отказаться от уже запущенного процесса Brexit.

Дж.Керр является одним из авторов статьи 50 договора о ЕС - пункта, определяющего процесс выхода одного из членов ЕС из состава союза.

Ранее Т.Мэй неоднократно заявляла, что у британского правительства нет оснований для отказа от принятого решения о выходе страны из состава ЕС.

Согласно планам Brexit, процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС должен закончиться в марте 2019 года.