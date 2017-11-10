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Дальнее зарубежье 10.11.2017 16:44

Uber вновь проиграла судебный спор с британскими водителями

Британский суд отверг апелляцию Uber Technologies Inc. на прошлогоднее решение суда, постановившего, что водители сервиса заказа такси должны считаться сотрудниками компании, а не самозанятыми, сообщает BBC.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил, что британские водители, пользующиеся приложением Uber, имеют право на оплачиваемый отпуск, выплаты за переработку и другие льготы, прописанные в трудовом законодательстве.

В прошлом году суд, занимающийся рассмотрением трудовых споров, удовлетворил иск двух водителей Uber - Джеймса Фаррара и Ясина Аслама, признав, что любой водитель, работающий через приложение Uber, является "работником по контракту".

Uber подала апелляцию на это решение, заявив, что водители являются самозанятыми и не обязаны пользоваться приложением заказа такси, разработанным компанией.

В Uber утверждают, что 80% ее водителей должны быть классифицированы, как самозанятые.

Решение суда, дающее британским водителям больше преимуществ, "не было необоснованным или ошибочным", постановил апелляционный суд.

Uber заявила, что намерена опротестовать решение в суде высшей инстанции, поскольку оно основано на неверных фактах.

Суд принял решение, основываясь на утверждении о том, что водители, регистрирующиеся в приложении Uber, должны исполнять 80% направляемых им заказов, однако "в случае Великобритании это не соответствует действительности", говорится в сообщении, полученном от Uber агентством Bloomberg.

Uber работает с 50 тыс. водителей только в британской столице, власти которой ранее в этом году приняли решение не продлевать лицензию компании на работу в Лондоне. Срок действия лицензии истек 30 сентября, однако Uber обжаловала решение Транспортного управления Лондона (TfL) в суде, и компании было разрешено продолжить работу в британской столице на период рассмотрения апелляционной жалобы, который может затянуться на год или более.

По данным Uber, около 5 млн человек пользуются ее услугами в британской столице как минимум раз в течение 90 дней.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, UBER, ВОДИТЕЛИ, СПОР


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