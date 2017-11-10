Турецкая береговая охрана перехватила лодку с нелегальными иммигрантами

Береговая охрана Турции близ побережья провинции Измир перехватила лодку, в которой находились 49 человек, пытавшихся нелегально попасть в Грецию, сообщило в пятницу Анатолийское агентство новостей.

Согласно сообщению, среди задержанных - 31 гражданин Сирии, 11 граждан ЮАР, а также граждане Камеруна, Того, Мали, Нигерии и Эритреи.

Агентство отметило, что задержанные доставлены в миграционное управление Измира.