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Регион 10.11.2017 16:29

Турецкая береговая охрана перехватила лодку с нелегальными иммигрантами

Береговая охрана Турции близ побережья провинции Измир перехватила лодку, в которой находились 49 человек, пытавшихся нелегально попасть в Грецию, сообщило в пятницу Анатолийское агентство новостей.

Согласно сообщению, среди задержанных - 31 гражданин Сирии, 11 граждан ЮАР, а также граждане Камеруна, Того, Мали, Нигерии и Эритреи.

Агентство отметило, что задержанные доставлены в миграционное управление Измира.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]