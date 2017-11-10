Еврокомиссия выдвинула предложение по улучшению мобильности военных сил и средств в Европе

В рамках планов по улучшению условий безопасности Европейского союза высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини и Европейская комиссия предложили ряд мер по совершенствованию военной мобильности.

"В Европейском союзе есть современная транспортная сеть, которая удовлетворяет потребности европейцев. Эти потребности также могут носить военный характер. Быстрое передвижение военного персонала и оборудования затруднено физическими, правовыми и нормативными барьерами", - заявила в пятницу член Еврокомиссии по транспорту Виолета Булц, представляя на пресс-конференции в Брюсселе новое предложение.

По ее словам, это влечет "неэффективность государственных расходов, задержки, сбои и, прежде всего, большую уязвимость". "Настало время максимально эффективно использовать гражданский и военный синергизм также через нашу транспортную сеть эффективным и устойчивым образом", - сказала еврокомиссар.

Принятый Еврокомиссией документ предусматривает шаги, которые необходимо предпринять "для устранения препятствий, мешающих перемещению военной техники и персонала во всем ЕС с целью облегчения и ускорения их мобильности для быстрого и эффективного реагирования на внутренние и внешние кризисы".

Ожидается также, что вопрос улучшения военной мобильности будет темой дискуссий на Совете ЕС по иностранным делам, который пройдет 13 ноября с участием министров обороны стран Европейского союза.

На состоявшемся 8-9 ноября в Брюсселе совещании министров обороны НАТО генсек организации Йенс Столтенберг расценил как чрезвычайно важную для сдерживания и коллективной обороны способность переброски сил и средств. По его словам, необходимо устранить лишние бюрократические барьеры, обеспечить наличие качественных дорог, мостов, а также обеспечить готовность железнодорожных депо к быстрому развертыванию танков и тяжелой техники.

Он подчеркнул значение того, чтобы НАТО и ЕС продолжали активно сотрудничать в этом "жизненно важном вопросе".

В совместном документе главы дипломатии ЕС и Еврокомиссии указывается на то, что намечаемые меры будут осуществляться "при полном уважении суверенитета государств-членов, в сочетании с гражданской деятельностью и без нарушения гражданского использования инфраструктуры или создания ненужных неудобств".

"Любые действия будут координироваться не только между ЕС и государствами-членами, но и с другими соответствующими заинтересованными сторонами, особенно с НАТО", - отмечается в предложении.

В нем определяется, что основными направлениями деятельности по активизации военной мобильности в ЕС станут развитие общего понимания потребностей и требований, которые необходимо будет дополнительно изучить и согласовать государствам-членам; разработка общего понимания инфраструктуры, которая будет использоваться, и ее влияния на инфраструктурные стандарты; решение соответствующих нормативных и процедурных вопросов (таможня, опасные грузы, другие правовые барьеры, национальные процедуры).