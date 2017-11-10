Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9798 RUR   0.0287 GBR   2.2344 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.17 Brent   63.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 15° Завтра 11° 16° 12 Ноя 11° 16° 13 Ноя 13° 17°

Дальнее зарубежье 10.11.2017 18:33

Выход Британии из ЕС будет завершен 29 марта 2019 года - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила точное время завершения процесса выхода страны из состава Евросоюза. Brexit завершится 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Депутаты рассмотрят законопроект, закрепляющий сроки Brexit, на следующей неделе. Т.Мэй предостерегла депутатов от попыток отменить или затянуть процесс выхода из ЕС.

"Мы не потерпим попыток использовать рассмотрение этого законопроекта как механизма для блокировки или затягивания демократически выраженного желания британского народа выйти из состава Евросоюза", - цитирует Би-би-си выдержки из интервью премьера, которое публикует в пятницу британское издание "Дэйли телеграф".

Ранее в пятницу бывший постпред Соединенного Королевства при ЕС и один из составителей статьи 50 Лиссабонского договора лорд Джон Керр сообщал, что процесс Brexit может быть отменен в любой момент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СРОКИ


Похожие новости


Евросоюз продолжает добиваться на переговорах по Brexit "искреннего и реального" прогресса - Барнье ЕС и Великобритания рассчитывают прийти к соглашению по Brexit к декабрю 2017 года Бывший британский посол при ЕС считает, что Лондон все еще может принять решение об отмене Brexit Brexit может стоить финсектору Лондона 75 тыс. рабочих мест - Банк Англии Мэй позитивно оценила переговоры по Brexit Компромисса по Brexit не будет, пока Лондон не выполнит все финансовые обязательства перед ЕС - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]