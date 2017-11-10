Экс-министр культуры Франции Азуле утверждена на пост гендиректора ЮНЕСКО

Генеральная конференция ЮНЕСКО в пятницу утвердила кандидатуру бывшего министра культуры Франции Одре Азуле на пост генерального директора этой организации.

"Генеральная конференция ЮНЕСКО официально назначила Одре Азуле новым гендиректором", - говорится на странице организации в "Твиттере".

В октябре в ходе последнего тура голосования она получила 30 голосов, чего было достаточно для избрания. После этого ее кандидатуру должна была утвердить генеральная конференция ЮНЕСКО.

О.Азуле - бывший министр культуры и коммуникаций Франции, она занимала этот пост с 2016 по 2017 годы. Прежде О.Азуле была советником президента Франции Франсуа Олланда по проблемам регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино.

Ранее пост генерального директора занимала Ирина Бокова, срок ее полномочий истекал в ноябре. И.Бокова была во главе организации два срока: с 2009 по 2013 годы и с 2013 по 2017 годы.