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Дальнее зарубежье 10.11.2017 16:36

Экс-министр культуры Франции Азуле утверждена на пост гендиректора ЮНЕСКО

Генеральная конференция ЮНЕСКО в пятницу утвердила кандидатуру бывшего министра культуры Франции Одре Азуле на пост генерального директора этой организации.

"Генеральная конференция ЮНЕСКО официально назначила Одре Азуле новым гендиректором", - говорится на странице организации в "Твиттере".

В октябре в ходе последнего тура голосования она получила 30 голосов, чего было достаточно для избрания. После этого ее кандидатуру должна была утвердить генеральная конференция ЮНЕСКО.

О.Азуле - бывший министр культуры и коммуникаций Франции, она занимала этот пост с 2016 по 2017 годы. Прежде О.Азуле была советником президента Франции Франсуа Олланда по проблемам регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино.

Ранее пост генерального директора занимала Ирина Бокова, срок ее полномочий истекал в ноябре. И.Бокова была во главе организации два срока: с 2009 по 2013 годы и с 2013 по 2017 годы.

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Тэги: ЮНЕСКО, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]