Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9798 RUR   0.0287 GBR   2.2344 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.17 Brent   63.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 15° Завтра 11° 16° 13 Ноя 10° 15° 14 Ноя 12° 16°

Дальнее зарубежье 10.11.2017 19:13

Евросоюз продолжает добиваться на переговорах по Brexit "искреннего и реального" прогресса - Барнье

Координатор по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье назвал текущий этап переговоров "моментом углубления, прояснения и большой технической работы".

"Я пребываю в решительном состоянии духа, чтобы прийти к согласию по первому этапу упорядоченного выхода Соединенного Королевства, как оно решило, из Европейского союза", - сказал он в пятницу на совместной со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом пресс-конференции в Брюсселе, посвященной шестому раунду переговоров.

Эту задачу он охарактеризовал как "наш, мой, моей команды абсолютный приоритет в перспективе Европейского Совета 14 и 15 декабря".

"И если вы прочтете постановление Европейского Совета, вы сможете снова видеть, что только "достаточный прогресс", то есть прогресс искренний и реальный, по трем крупным ключевым сюжетам (права граждан, финансовое урегулирование, ирландский вопрос - ИФ) этих переговоров позволит запустить их вторую фазу, и эти три сюжета, как вы знаете, и я это говорил, неразрывны", - заявил М.Барнье.

Он подчеркнул: "Мы не просим уступок от Соединенного Королевства и не исходим из идеи сами делать уступки. Мы работаем с фактами, мы работаем с законодательной базой, с взаимными и конкретными обязательствами. И мы хотим обеспечить безопасность, в частности юридическую, там, где Brexit создает неуверенность и большую обеспокоенность".

Что касается финансового урегулирования, продолжил главный переговорщик ЕС, сейчас должна идти работа над точной интерпретацией обязательств, взятых премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ее выступлении во Флоренции.

"Это императивное условие, чтобы достичь достаточного прогресса в декабре. В этом случае, как и при всех разводах, речь идет только о том, чтобы расплатиться по счетам", - отметил М.Барнье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


ЕС и Великобритания рассчитывают прийти к соглашению по Brexit к декабрю 2017 года ЕС ждет от Лондона четких ответов на основные вопросы по выходу из союза Лондон хочет играть полноценную роль в решении общеевропейских проблем после выхода из ЕС - Мэй Компромисса по Brexit не будет, пока Лондон не выполнит все финансовые обязательства перед ЕС - Юнкер Переговорщик от ЕС по Brexit Барнье обеспокоен застоем в переговорах Юнкер заявил об отсутствии необходимого прогресса в переговорах по "брекзиту"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]