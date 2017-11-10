Координатор по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье назвал текущий этап переговоров "моментом углубления, прояснения и большой технической работы".

"Я пребываю в решительном состоянии духа, чтобы прийти к согласию по первому этапу упорядоченного выхода Соединенного Королевства, как оно решило, из Европейского союза", - сказал он в пятницу на совместной со своим британским коллегой Дэвидом Дэвисом пресс-конференции в Брюсселе, посвященной шестому раунду переговоров.

Эту задачу он охарактеризовал как "наш, мой, моей команды абсолютный приоритет в перспективе Европейского Совета 14 и 15 декабря".

"И если вы прочтете постановление Европейского Совета, вы сможете снова видеть, что только "достаточный прогресс", то есть прогресс искренний и реальный, по трем крупным ключевым сюжетам (права граждан, финансовое урегулирование, ирландский вопрос - ИФ) этих переговоров позволит запустить их вторую фазу, и эти три сюжета, как вы знаете, и я это говорил, неразрывны", - заявил М.Барнье.

Он подчеркнул: "Мы не просим уступок от Соединенного Королевства и не исходим из идеи сами делать уступки. Мы работаем с фактами, мы работаем с законодательной базой, с взаимными и конкретными обязательствами. И мы хотим обеспечить безопасность, в частности юридическую, там, где Brexit создает неуверенность и большую обеспокоенность".

Что касается финансового урегулирования, продолжил главный переговорщик ЕС, сейчас должна идти работа над точной интерпретацией обязательств, взятых премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ее выступлении во Флоренции.

"Это императивное условие, чтобы достичь достаточного прогресса в декабре. В этом случае, как и при всех разводах, речь идет только о том, чтобы расплатиться по счетам", - отметил М.Барнье.