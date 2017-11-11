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Дальнее зарубежье 11.11.2017 12:09

Иракские военные начали операцию по освобождению города Рава от игиловцев - СМИ

Военнослужащие Ирака начали наступление на город Рава на западе страны, где находится оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают в субботу западные СМИ.

В операции по освобождению города Рава, который находится близ границы с Сирией, принимают участие два подразделения иракской армии и народное ополчение.

Издания отмечают, что Рава является последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.

На прошлой неделе иракской армии также удалось войти на территорию стратегически важного города Аль-Каим, который удерживался боевиками ИГ.

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Тэги: ИРАК, АРМИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]