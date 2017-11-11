Иракские военные начали операцию по освобождению города Рава от игиловцев - СМИ

Военнослужащие Ирака начали наступление на город Рава на западе страны, где находится оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщают в субботу западные СМИ.

В операции по освобождению города Рава, который находится близ границы с Сирией, принимают участие два подразделения иракской армии и народное ополчение.

Издания отмечают, что Рава является последним бастионом террористов ИГ на территории Ирака.

На прошлой неделе иракской армии также удалось войти на территорию стратегически важного города Аль-Каим, который удерживался боевиками ИГ.