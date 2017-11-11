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Дальнее зарубежье 11.11.2017 14:45

Тегеран создает постоянную военную базу вблизи Дамаска - СМИ

Иран разворачивает строительство постоянной военной базы недалеко от Дамаска в Сирии, передает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на собственный источник в западных спецслужбах.

Как утверждается в сообщении, база будет находиться в 14 километрах к югу от Дамаска в пригороде Эль-Кисва на территории, подконтрольной сирийской армии.

Кроме того, Би-би-си представила несколько снимков, сделанных посредством спутниковой съемки с января по октябрь этого года. На фотографиях якобы запечателно проведение работ по созданию базы, в частности - строительство двух больших зданий, вероятно, предназначенных для солдат и военной техники.

В свою очередь, в Израиле уже заявляли о намерении помешать Тегерану создать военную базу в Сирии. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, "Израиль не допустит, чтобы это произошло".

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, БАЗА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]