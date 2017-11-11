Тегеран создает постоянную военную базу вблизи Дамаска - СМИ

Иран разворачивает строительство постоянной военной базы недалеко от Дамаска в Сирии, передает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на собственный источник в западных спецслужбах.
Как утверждается в сообщении, база будет находиться в 14 километрах к югу от Дамаска в пригороде Эль-Кисва на территории, подконтрольной сирийской армии.
Кроме того, Би-би-си представила несколько снимков, сделанных посредством спутниковой съемки с января по октябрь этого года. На фотографиях якобы запечателно проведение работ по созданию базы, в частности - строительство двух больших зданий, вероятно, предназначенных для солдат и военной техники.
В свою очередь, в Израиле уже заявляли о намерении помешать Тегерану создать военную базу в Сирии. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, "Израиль не допустит, чтобы это произошло".
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