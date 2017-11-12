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Дальнее зарубежье 12.11.2017 14:45

В Ираке разбился военный вертолет, семь человек погибли

Вертолет иракских Вооруженных сил потерпел крушение во время учебного полета, семь находившихся на борту человек погибли, информирует агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение Министерства обороны Ирака.

В сообщении отмечается, что вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит в центральной части страны.

Причина крушения пока неизвестна.

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Тэги: ИРАК, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]