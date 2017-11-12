В Ираке разбился военный вертолет, семь человек погибли

Вертолет иракских Вооруженных сил потерпел крушение во время учебного полета, семь находившихся на борту человек погибли, информирует агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение Министерства обороны Ирака.

В сообщении отмечается, что вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит в центральной части страны.

Причина крушения пока неизвестна.