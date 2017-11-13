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Регион 13.11.2017 11:02

Москва и Тегеран обсуждают контракт на поставку SSJ-100 - глава "Ростеха"

РФ и Иран продолжают работу над контрактом на поставку самолётов "Sukhoi Superjet 100", сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Пока контракт на поставку Sukhoi Superjet в Иран обсуждается, интерес остаётся, результатов не могу сказать", - сказал С.Чемезов журналистам на брифинге в рамках выставки "Dubai Airshow"

В февралев Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли, рассчитывают поставить иранским авиакомпаниям до ста самолетов "Сухой Суперджет-100".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, SSJ/100, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]