РФ и Иран продолжают работу над контрактом на поставку самолётов "Sukhoi Superjet 100", сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Пока контракт на поставку Sukhoi Superjet в Иран обсуждается, интерес остаётся, результатов не могу сказать", - сказал С.Чемезов журналистам на брифинге в рамках выставки "Dubai Airshow"
В февралев Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявляли, рассчитывают поставить иранским авиакомпаниям до ста самолетов "Сухой Суперджет-100".
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