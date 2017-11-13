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Транспорт и связь 13.11.2017 11:29

Правительство Азербайджана прогнозирует к 2022г рост объема грузоперевозок на 27% по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана прогнозирует увеличение в 2021 году объема грузоперевозок по сравнению с 2017 годом на 26,6% - до 294,8 млн тонн, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в правительстве.

Согласно прогнозам правительства, в 2017 году объем грузоперевозок по стране составит 232,7 млн тонн, в 2018 году – 245,8 млн тонн, в 2019 году – 260,9 млн тонн, в 2020 году – 276,8 млн тонн.

По данным правительства, в 2021 году грузоперевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 2017 годом увеличатся на 12,6%, до 16,1 млн тонн, автомобильным транспортом – до 198,4 млн тонн (рост на 31%), морским транспортом – до 7,9 млн тонн (рост на 11,2%), трубопроводами – до 72,1 млн тонн (рост 20,5%), воздушным – до 0,2 млн (не изменится).

По итогам 2017 года объем грузоперевозок автотранспортом составит 151,4 млн тонн, железнодорожным – 14,3 млн тонн, морским – 7,1 млн тонн, воздушным – 0,2 млн тонн, трубопроводами – 59,8 млн тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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