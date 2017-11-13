Благодаря ЕАЭС снизилось влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры на Казахстан - Назарбаев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позволил снизить негативное влияние мировой конъюнктуры на Казахстан, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Продолжает развиваться Евразийский экономический союз. Он способствовал снижению влияния на нас неблагоприятной мировой конъектуры. За девять месяцев 2017 года товарооборот между странами союза вырос на треть", - сказал Н.Назарбаев на третьем заседании Astana club в понедельник.

Он отметил, что в данный момент ведутся переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией, Израилем и Южной Кореей. "Всего интерес проявляют порядка 50 стран", - добавил глава государства.