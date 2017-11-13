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Дальнее зарубежье 13.11.2017 16:32

Благодаря ЕАЭС снизилось влияние неблагоприятной мировой конъюнктуры на Казахстан - Назарбаев

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позволил снизить негативное влияние мировой конъюнктуры на Казахстан, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Продолжает развиваться Евразийский экономический союз. Он способствовал снижению влияния на нас неблагоприятной мировой конъектуры. За девять месяцев 2017 года товарооборот между странами союза вырос на треть", - сказал Н.Назарбаев на третьем заседании Astana club в понедельник.

Он отметил, что в данный момент ведутся переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией, Израилем и Южной Кореей. "Всего интерес проявляют порядка 50 стран", - добавил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]