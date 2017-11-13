Президент Турции заявил о намерении принять необходимые меры против курдских сил в городе Африн в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена предпринять "необходимые меры" против курдских сил в сирийском городе Африн, сообщает агентство "Блумберг".

"Турция не может игнорировать угрозу со стороны города Африн на северо-востоке Сирии и вынуждена принять необходимые меры против курдских сил", - приводит агентство слова турецкого лидера, выступавшего перед журналистами перед вылетом в Сочи, где он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе встречи с В.Путиным турецкий президент намерен, в том числе, обсудить ситуацию в Сирии.