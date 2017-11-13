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Дальнее зарубежье 13.11.2017 19:31

Президент Турции заявил о намерении принять необходимые меры против курдских сил в городе Африн в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена предпринять "необходимые меры" против курдских сил в сирийском городе Африн, сообщает агентство "Блумберг".

"Турция не может игнорировать угрозу со стороны города Африн на северо-востоке Сирии и вынуждена принять необходимые меры против курдских сил", - приводит агентство слова турецкого лидера, выступавшего перед журналистами перед вылетом в Сочи, где он проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе встречи с В.Путиным турецкий президент намерен, в том числе, обсудить ситуацию в Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]