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СНГ 13.11.2017 18:49

В Турции за неделю задержали почти 5 тыс. подозреваемых в причастности к наркоторговле, контрабанде и терроризму

За неделю правоохранительные органы Турции задержали 4,8 тыс. человек по подозрению в контрабанде, наркоторговле и причастности к терроризму, сообщило в понедельник министерство внутренних дел Турции.

В еженедельном отчете министерства также указывается, что с 6 по 13 ноября были "нейтрализованы" 38 боевиков, в том числе 16 - были убиты, 14 - задержаны, еще восемь - самостоятельно сдались властям.

За связи с запрещенными в стране организациями, такими как Рабочая партия Курдистана, ИГ и ФЕТО (организация находящегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена), были задержаны 1167 человек.

По обвинению в наркоторговле были задержаны 3682 человека в 77 провинциях страны, отмечается в сообщении.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]