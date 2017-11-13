В Турции за неделю задержали почти 5 тыс. подозреваемых в причастности к наркоторговле, контрабанде и терроризму

За неделю правоохранительные органы Турции задержали 4,8 тыс. человек по подозрению в контрабанде, наркоторговле и причастности к терроризму, сообщило в понедельник министерство внутренних дел Турции.

В еженедельном отчете министерства также указывается, что с 6 по 13 ноября были "нейтрализованы" 38 боевиков, в том числе 16 - были убиты, 14 - задержаны, еще восемь - самостоятельно сдались властям.

За связи с запрещенными в стране организациями, такими как Рабочая партия Курдистана, ИГ и ФЕТО (организация находящегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена), были задержаны 1167 человек.

По обвинению в наркоторговле были задержаны 3682 человека в 77 провинциях страны, отмечается в сообщении.