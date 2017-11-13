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Регион 13.11.2017 19:45

Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным в Сочи позволят окончательно нормализовать отношения между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "интенсивные" переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в понедельник в закрытом режиме в Сочи, позволят полностью нормализовать отношения между Анкарой и Москвой, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники, близкие к турецкому президенту.

По словам собеседников агентства, Р.Эрдоган считает сегодняшние переговоры продуктивными.

"Солидарность с Россией по различным проблемам в регионе повышает нашу уверенность в будущем", - отметил турецкий президент.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]