Эрдоган уверен, что переговоры с Путиным в Сочи позволят окончательно нормализовать отношения между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "интенсивные" переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые проходят в понедельник в закрытом режиме в Сочи, позволят полностью нормализовать отношения между Анкарой и Москвой, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на источники, близкие к турецкому президенту.

По словам собеседников агентства, Р.Эрдоган считает сегодняшние переговоры продуктивными.

"Солидарность с Россией по различным проблемам в регионе повышает нашу уверенность в будущем", - отметил турецкий президент.