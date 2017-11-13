Трамп выдвинул Алекса Азара на пост министра здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры Алекса Азара на пост министра здравоохранения и социальных служб США.

"Рад объявить, что я выдвигаю кандидатуру Алекса Азара на пост нового министра здравоохранения и социальных служб. Он сможет добиться лучшего уровня здравоохранения и более низких цен на медицинские препараты", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

А.Азар занимал пост замминистра здравоохранения США при президенте Джордже Буше-младшем, а также был президентом крупного американского фармацевтического холдинга Eli Lilly and Company в 2012-2017 гг.