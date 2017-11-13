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Дальнее зарубежье 13.11.2017 20:37

Трамп выдвинул Алекса Азара на пост министра здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры Алекса Азара на пост министра здравоохранения и социальных служб США.

"Рад объявить, что я выдвигаю кандидатуру Алекса Азара на пост нового министра здравоохранения и социальных служб. Он сможет добиться лучшего уровня здравоохранения и более низких цен на медицинские препараты", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

А.Азар занимал пост замминистра здравоохранения США при президенте Джордже Буше-младшем, а также был президентом крупного американского фармацевтического холдинга Eli Lilly and Company в 2012-2017 гг.

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Тэги: ТРАМП, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]