Минфин Азербайджана отбирает консультанта для оценки запасов алунита

Министерство финансов Азербайджана отбирает консультанта для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) возможностей использования руды с Загликского месторождения алунита на Гянджинском глиноземном заводе, отмечается в объявлении ведомства.

Тендер включает три лота, стоимость участия в каждом из которых составляет 300 манат.

Лот-1 предусматривает разработку ТЭО возможностей использования руды с Загликского месторождения алунита на Гянджинском глиноземном заводе и использованию полученной в производственном процессе серной кислоты в составе аммиачного вещества в качестве промежуточного сырья для Карбамидного завода в Сумгайыте. Также этот лот включает подготовку ТЭО производства удобрения сульфата калия и поливинилхлорида для организации производства на территории Гянджинского глиноземного завода сульфата аммония.

Лот-2 включает работы по оценке запасов Загликского месторождения алунита в Дашкесанском районе Азербайджана, Лот-3 - подготовку ТЭО организации производства в Азербайджане, в частности в Гяндже, анодных брусьев.

Для участия в тендере приглашаются международные компании с большим опытом в указанной сфере, обладающие техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения по каждому лоту принимаются до 21 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 22 декабря.

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Н.Аббасова