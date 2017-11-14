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Инфраструктура и тендеры 14.11.2017 11:40

Минфин Азербайджана отбирает консультанта для оценки запасов алунита

Министерство финансов Азербайджана отбирает консультанта для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) возможностей использования руды с Загликского месторождения алунита на Гянджинском глиноземном заводе, отмечается в объявлении ведомства.

Тендер включает три лота, стоимость участия в каждом из которых составляет 300 манат.

Лот-1 предусматривает разработку ТЭО возможностей использования руды с Загликского месторождения алунита на Гянджинском глиноземном заводе и использованию полученной в производственном процессе серной кислоты в составе аммиачного вещества в качестве промежуточного сырья для Карбамидного завода в Сумгайыте. Также этот лот включает подготовку ТЭО производства удобрения сульфата калия и поливинилхлорида для организации производства на территории Гянджинского глиноземного завода сульфата аммония.

Лот-2 включает работы по оценке запасов Загликского месторождения алунита в Дашкесанском районе Азербайджана, Лот-3 - подготовку ТЭО организации производства в Азербайджане, в частности в Гяндже, анодных брусьев.

Для участия в тендере приглашаются международные компании с большим опытом в указанной сфере, обладающие техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения по каждому лоту принимаются до 21 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 22 декабря.

Контактные телефоны: (99412) 404-46-99 (внутренний - 268); Faks (99412) 404-47-20/21, E-mail: [email protected]

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНФИН, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]