Банки в Азербайджане за 9 месяцев зарегистрировали выпуск акций на 1,2 млрд манатов

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана в январе-сентябре 2017 года провела госрегистрацию выпуска ценных бумаг на сумму 7,2 млрд манатов и $3,1 млрд, отмечается в материалах палаты.
В январе-сентябре Палата, в частности, зарегистрировала выпуск акций на 2 млрд 252 млн 634,835 тыс. манатов.
При этом эмитентами 13 выпусков акций являются банки на сумму 1 млрд 235 млн 66,265 тыс. манатов, 2 - страховые компании на 54 млн 714,75 тыс. манатов, 25 - со стороны прочих организаций на 962 млн 853,82 тыс. манатов.
Кроме этого, за 9 месяцев проведена регистрация 35 выпусков корпоративных облигаций на сумму 205 млн манатов и $1 млрд 51,4 млн. В отчетном периоде со стороны кредитных организаций зарегистрировано 20 выпусков облигаций на 3,7 млн манатов и $1 млрд 2,2 млн.
В январе-сентябре также проведена госрегистрация государственных ценных бумаг на общую сумму 3 млрд 935 млн манатов.
По данным MBNP, за 9 месяцев проведена госрегистрация 9 выпуска векселей на 800 млн манатов и $2 млрд.
А.Азизов
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