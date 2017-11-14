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Транспорт и связь 14.11.2017 17:12

Азербайджан купит вертолеты AgustaWestland для оффшорных операций и для аэро- и видеосъемок

Азербайджан приобретет два вертолета производства итальянской компании «Leonardo», говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«По итогам переговоров между главой AZAL Джахангиром Аскеровым и компанией Leonardo, прошедших в рамках авиационной выставки Dubai Airshow 2017, стороны подписали соглашение на покупку (Азербайджаном – ИФ-Аз) вертолета AgustaWestland AW169 для оффшорных операций, а также AgustaWestland AW109 для выполнения аэро-, фото- и видеосъемок", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках выставки Дж.Аскеров провел переговоры с генеральным директором холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским, по итогам которых азербайджанская компания Silk Way Helicopter Services получила лицензию на ремонт и обслуживание всей линейки вертолетов, включая военные.

Leonardo - один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕРТОЛЕТЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]