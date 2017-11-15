В комитете ГА ООН принята антироссийская резолюция по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальной и гуманитарной тематикой, во вторник одобрил резолюцию о "Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", где Россия названа "оккупирующей державой".

За принятие документа проголосовал 71 делегат, против - 25, еще 77 - воздержались.

Среди авторов резолюции - Украина, Великобритания, США, Германия, Франция, Грузия, Канада, Польша, Турция и еще 25 стран.

В документе говорится об осуждении "нынешней временной оккупации РФ части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя" и подтверждается "непризнание ее аннексии".

Соавторы резолюции поддерживают "приверженность соблюдению норм международного права, которую проявляет Украина, прилагая усилия, направленные на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма".

В резолюции содержится призыв к РФ "принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма", "уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму РФ".

Кроме того, Россию призывают "незамедлительно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия", "создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для журналистов, правозащитников и адвокатов защиты" и "обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках".

Помимо этого, в документе содержится призыв к РФ "незамедлительно отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и запрещении его деятельности".

Принятая в комитете резолюция будет передана на рассмотрение на пленарной сессии Генассамблеи. Как правило, на пленарных заседаниях проекты резолюций, принятые в главных комитетах, утверждаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования.