Комитет нацбезопасности Казахстана заинтересовался призвавшим ввести в республику войска пермским видеоблогером

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит проверку видеообращения блогера из Перми Алексея Бессонова, который выступил за ввод российских войск в республику из-за перехода на латиницу.

"Сообщаем, что Комитетом национальной безопасности (Казахстана - ИФ) видеообращение гражданина Российской Федерации А.Бессонова зафиксировано. Организованы проверочные мероприятия", - говорится в ответе комитета на официальный запрос агентства "Интерфакс-Поволжье".

В своем видеообращении А.Бессонов заявил, что войска в республику нужно ввести из-за перевода казахстанского алфавита на латиницу. "Фактически мы создали этот народ, мы создали им промышленность, мы создали это пространство территориальное. Это (переход на латиницу - ИФ) "благодарность" нам за то, что мы сделали", - сказал он.

По его словам, любые попытки проведения политики против России "должны рассматриваться как государственная измена".

Ряд республиканских СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана сообщает, что в действиях блогера имеются признаки преступления по ст.179 УК РК (пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан).

Как сообщалось, 27 октября президент Казахстана Н.Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, которым утвердил новый алфавит. Документом предусматривается поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.