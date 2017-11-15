В Южной Корее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе города Пхохан на юго-востоке Южной Кореи, сообщает в среду Геологическая служба США.

Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Южной Кореи - Сеуле.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало.