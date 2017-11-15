ПАА намерена бороться с демпингом на рынке аудита

Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) намерена бороться с демпингом и недобросовестной конкуренцией на рынке аудита, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в палате.

"Для борьбы с демпингом и недобросовестной конкуренцией Палата предлагает заключить партнерское соглашение между членами ПАА. Проект такого соглашения уже подготовлен", - отметили в ПАА.

При этом Палата намерена организовать общественные обсуждения данного проекта соглашения с целью обобщения рекомендаций аудиторских компаний и независимых аудиторов, действующих в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что при ПАА планируется создать комитет по борьбе с демпингом и недобросовестной конкуренцией.

А.Азизов