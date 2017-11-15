I вице-президент Азербайджана назвала 6 преимуществ Баку в качестве города-кандидата на проведение Ехро-2025

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назвала 6 основных причин, по которым Баку является наилучшей площадкой для проведения Ехро-2025.

"Есть несколько основных причин, по которым нужно поддержать кандидатуру Баку на проведение Ехрo-2025. Во-первых, у нас имеется большая и богатая история мультикультурализма и взаимного уважения к представителям различных религий и этнических групп. Во-вторых, Азербайджан находится на стыке Европы и Азии", - сказала М.Алиева в Париже на приеме в честь выдвижения Баку в качестве города-кандидата на проведение выставки «Ехро-2025».

В-третьих, в Азербайджане наблюдается политическая и экономическая стабильность, высокий уровень безопасности и финансовых возможностей.

В-четвертых, Баку обладает необходимой инфраструктурой, а также объединяет в себе историю и современность, в-пятых, в настоящее время наблюдается рост турпотока в Азербайджан, так как с более 90 странами применяется облегченный режим въезда и система электронных виз.

"В-шестых, Азербайджан обладает богатой кухней, благоприятным климатом и традиционным гостеприимством, что, безусловно, является нашим преимуществом", - сказала М.Алиева.

По ее словам, проведение в Баку такого мероприятия станет "сильным стимулом для молодых и независимых стран".

М.Алиева отметила, что Азербайджан с 2000 года является активным участником Expo. "В 2015 году наш павильон в Милане посетили более 3 млн человек, в 2016 году наш павильон получил награду в Анталье, в 2017 году – в Астане", - добавила она.

Первый вице-президент подчеркнула, что Азербайджан является "одним из наилучших мест для того, чтобы стать хозяйкой такой универсальной платформы как Expo".

По ее словам, Азербайджан сегодня является "торговым, политическим и культурным мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом".

М.Алиева добавила, что проведение Expo-2025 в Баку позволит также проводить универсальные обсуждения по вопросу развития человеческого капитала.

"Если наше предложение будет поддержано, то Баку станет первым городом в регионе Восточная Европа, Кавказ и Каспий, где пройдет Expo. Мы готовы выделить необходимые финансовые средства, а также оказать поддержку развивающимся странам для участия в этой всемирной выставке", - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.

На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

А.Азизов