I вице-президент Азербайджана назвала 6 преимуществ Баку в качестве города-кандидата на проведение Ехро-2025

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева назвала 6 основных причин, по которым Баку является наилучшей площадкой для проведения Ехро-2025.
"Есть несколько основных причин, по которым нужно поддержать кандидатуру Баку на проведение Ехрo-2025. Во-первых, у нас имеется большая и богатая история мультикультурализма и взаимного уважения к представителям различных религий и этнических групп. Во-вторых, Азербайджан находится на стыке Европы и Азии", - сказала М.Алиева в Париже на приеме в честь выдвижения Баку в качестве города-кандидата на проведение выставки «Ехро-2025».
В-третьих, в Азербайджане наблюдается политическая и экономическая стабильность, высокий уровень безопасности и финансовых возможностей.
В-четвертых, Баку обладает необходимой инфраструктурой, а также объединяет в себе историю и современность, в-пятых, в настоящее время наблюдается рост турпотока в Азербайджан, так как с более 90 странами применяется облегченный режим въезда и система электронных виз.
"В-шестых, Азербайджан обладает богатой кухней, благоприятным климатом и традиционным гостеприимством, что, безусловно, является нашим преимуществом", - сказала М.Алиева.
По ее словам, проведение в Баку такого мероприятия станет "сильным стимулом для молодых и независимых стран".
М.Алиева отметила, что Азербайджан с 2000 года является активным участником Expo. "В 2015 году наш павильон в Милане посетили более 3 млн человек, в 2016 году наш павильон получил награду в Анталье, в 2017 году – в Астане", - добавила она.
Первый вице-президент подчеркнула, что Азербайджан является "одним из наилучших мест для того, чтобы стать хозяйкой такой универсальной платформы как Expo".
По ее словам, Азербайджан сегодня является "торговым, политическим и культурным мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом".
М.Алиева добавила, что проведение Expo-2025 в Баку позволит также проводить универсальные обсуждения по вопросу развития человеческого капитала.
"Если наше предложение будет поддержано, то Баку станет первым городом в регионе Восточная Европа, Кавказ и Каспий, где пройдет Expo. Мы готовы выделить необходимые финансовые средства, а также оказать поддержку развивающимся странам для участия в этой всемирной выставке", - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.
Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.
На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).
А.Азизов
Алиев отмечает необходимость наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией
Ликвидность банковского сектора Азербайджана остается высокой - Центробанк
Airbus получил рекордный в своей истории заказ на $50 млрд на авиасалоне в Дубае
Минздрав Азербайджана предложил включить трамадол в список психотропных препаратов
Недоверие к здравоохранению в Азербайджане является проблемой самого Госдепа США - Минздрав
В Азербайджане может открыться специализированный новостной телеканал
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
33 города и района Азербайджана в 2018 году будут бездотационными – вице-спикер
Переговоры по поставкам ОАЭ истребителей Су-35 продолжаются - ФСВТС России
Австрия начала уголовное преследование бывшего казахстанского депутата, обвиняемого в хищении
Эстония на выделяемую США финансовую помощь закупит оружие у американского ВПК - СМИ
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Объявлен новый CEO Caspian European Club
Продолжается регистрация на бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi
Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»