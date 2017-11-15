Узбекистан с 15 ноября повышает цены на автобензин на 35%, на авиакеросин - почти в 4 раза

Узбекистан с 15 ноября повышает розничные цены на наиболее востребованные марки автобензина и дизельного топлива примерно на 35%, а оптовые цены на авиакеросин - в 3,9 раза.

Согласно постановлению правительства, со среды розничная цена одного литра бензина марки АИ-90 составит 3,8 тыс. сумов (ранее 2,8 тыс. сумов), АИ-91 - 4,3 тыс. (ранее 3 тыс. сумов).

Цена на обычное дизельное топливо и марки "ЭКО" будет повышена до 4,1 тыс. и 4,2 тыс. сумов за литр. До повышения цены были 2,375 тыс. и 2,455 тыс. сумов за литр соответственно.

Оптовые цены на авиакеросин (с учетом НДС) повышаются до 4,45 млн сумов за одну тонну против 1,149 млн сумов действовавших ранее.

Повышены также оптовые цены на дорожный битум, топочный мазут, моторные и индустриальные масла.

При этом более дорогие марки автобензина (АИ-93, АИ-93, АИ-95 и АИ-98), дизельное топливо, соответствующее европейскому качеству и стандартам, а также авиационное топливо, импортное или полученное от переработки импортного (давальческого сырья) будут реализовываться по свободным коммерческим ценам.

Перечень АЗС и заправок в аэропортах Узбекистана, где энергоресурсы будут реализовываться по свободным ценам, будет определен правительством республики.

Последнее повышение цен на автобензин, не считая роста налога на потребление, проводилось в Узбекистане в октябре 2014 года, тогда цены выросли примерно на 30%.

Цена на автомобильный бензин и дизельное топливо в Узбекистане устанавливается централизованно - постановлением кабинета министров. Розничная отпускная цена включает в себя налог на потребление, который равен сейчас 232,5 сума.

В настоящее время переработка нефти и газового конденсата осуществляются в Узбекистане на трех нефтеперерабатывающих заводах - Ферганском, Алтыарыкском и Бухарском.

Ферганский и Алтыарыкский заводы - топливно-масляного направления, имеют мощность переработки 5,5 и 3,2 млн тонн нефти в год соответственно.

На Бухарском НПЗ выпускаются высококачественные виды бензина, авиакеросина, и дизельного топлива. Проектная мощность переработки - 2,5 тонн газового конденсата в год.

В последние годы в Узбекистане резко сократилось добыча нефти, в связи с чем республика импортирует нефть для переработки по толлингу на НПЗ и закупает нефтепродукты в России и Казахстане.

Как сообщалось, в апреле этого года Узбекистан приступил к строительству нового НПЗ в Зафарабадском районе Джизакской области. Проектная мощность завода - переработка 5 млн тонн нефти в год и выпуск 3,7 млн тонн моторного топлива, более 700 тыс. тонн авиационного топлива и 300 тыс. тонн сопутствующих нефтепродуктов. Стоимость проекта - $2,2 млрд. Строительство завода планируется завершить в 2022 году.

Для снабжения сырьем нового НПЗ Узбекистан планирует построить нефтепровод из Джизакской области до Казахстана. Протяженность нефтепровода 95 км. Предполагается, что он будет соединен с действующим нефтепроводом Омск (РФ) - Павлодар (Казахстан) - Шымкент (Казахстан) для поставок импортной нефти из России и Казахстана.

Официальный курс на 15 ноября - 8 069,29 сума/$1.