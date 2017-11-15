Нефтяники начали совещание в Минэнерго о возможном продлении сделки ОПЕК+

Министр энергетики РФ Александр Новак начал совещание с участием крупнейших нефтегазовых компаний, где обсудит возможность продления сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, передает корреспондент "Интерфакса" с места проведения мероприятия.

В совещании впервые принимает участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Из представителей компаний на совещание прибыли глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава "Татнефти" Наиль Маганов, первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов, глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, руководитель "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, член правления "Газпрома", глава департамента, отвечающего за добычу, Всеволод Черепанов и другие.

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.

В настоящее время нет консенсуса относительно того, нужно ли принимать решение о продлении сделки уже сейчас или лучше подождать несколько месяцев и решить ближе к окончанию соглашения - в конце первого квартала 2018 года.

Большинство представителей стран ОПЕК готовы на продление соглашения до конца 2018 года.

Ранее А.Новак говорил, что считает более целесообразным принимать решение о возможном продлении сделки зимой 2018 года. "Сейчас, мы считаем, пока рано принимать решения. До конца действия соглашения более 5 месяцев, и нужно смотреть, как будет себя чувствовать рынок в зимний период, когда падает спрос относительно летнего максимума", - говорил он в конце октября.

В ходе последней встречи глав профильных министерств России и Саудовской Аравии - двух крупнейших нефтедобывающих государств мира - А.Новака и Халида аль-Фалиха 4 ноября никаких решений (обычно Россия и Саудовская Аравия, как локомотивы соглашения принимают решение, которое потом подтверждается на общем собрании участников) принято не было.

"Государства-участники выразили удовлетворение снижением коммерческих запасов нефти и заявили о готовности продолжать совместные усилия в этом направлении", - говорилось в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам встречи.