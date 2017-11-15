Центробанк Азербайджана отмечает сохранение рисков для инфляции

Инфляция в Азербайджане, по-прежнему, меняется в зависимости от внешних факторов, отмечает Центральный банк.

"За 10 месяцев текущего года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,7%. Инфляция, по-прежнему, меняется под воздействием внешних факторов", - отмечается в сообщении ЦБА.

По оценкам банка, в последнее время на мировых рынках наблюдается рост цен на отдельные виды товаров, что помешало снижению инфляции в Азербайджане.

"Под воздействием расходов в ряде секторах экономики повысились ожидания инфляции. Однако, в целом, мы наблюдаем тенденцию к замедлению темпов инфляции в стране", - подчеркивается в пресс-релизе.

При этом ЦБА отмечает сохранение среднесрочных и долгосрочных рисков для инфляции.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 13,2%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2016 года составила 12,4%.

А.Азизов