Верховный суд Британии поддержал минимальную цену на алкоголь в Шотландии

Верховный суд Великобритании поддержал закон о введении в Шотландии минимальной цены на алкоголь, призванный бороться с пьянством среди шотландцев, пишет в среду The Guardian.

Судьи Верховного суда единогласно отклонили иск, оспаривавший этот закон.

Разбирательства в связи с введением минимальной цены алкогольных напитков в Шотландии тянутся с мая 2012 года, когда шотландский парламент принял соответствующий закон большинство 86 голосов "за" при одном "против".

Примеру Шотландии намерен последовать и Уэльс - в октябре валлийское правительство обнародовало аналогичный законопроект.

"Решение суда имеет историческое значение и далеко идущие последствия и знаменует важную веху в нашей борьбе с трудными отношениями Шотландии с алкоголем", - заявил министр здравоохранения Шотландии Шона Робисон.

Против закона выступали отраслевые организации, включая Шотландскую ассоциацию виски (SVA).

В декабре 2015 года Европейский суд признал шотландский закон противоречащим законодательству ЕС о свободной торговле. Суд посчитал, что "введенная в Шотландии практика неоправданна, поскольку в этом случае здоровье граждан можно защитить столь же эффективно путем введения менее жестких налоговых мер".

Однако Европейский суд вернул дело в суды Великобритании для вынесения окончательного решения. Сессионный суд Шотландии (высший судебный орган по гражданским делам) поддержал законопроект, однако истцы подали апелляцию в британский Верховный суд.

Согласно новому закону, бутылка виски (700 мл) в Шотландии не может стоить дешевле 14 фунтов стерлингов ($18,4), водки (700 мл) - 13,13 фунта. Пол-литра светлого пива нельзя продавать дешевле 1 фунта, литр сидра - не менее 2,5 фунта, красное вино - 4,69 фунта за бутылку (750 млн), сообщает BBC.

Согласно исследованию благотворительной организации Alcohol Concern, стоимость единицы алкоголя (10 млн чистого этанола), например, в виде крепкого сидра, в Шотландии сейчас составляет 18 пенсов. Максимальный допустимый объем потребления алкоголя в неделю - 14 единиц - обойдется потребителям всего в 2,52 фунта, пишет Financial Times.

По данным правительства Шотландии, потребление алкоголя на душу взрослого населения региона снизилось на 8% с 2009 года, однако шотландцы по-прежнему пьют примерно на 20% больше, чем англичане или валлийцы. Убыток для экономики Шотландии от чрезмерных возлияний оценивается в 3,6 млрд фунтов (более 2% валового регионального продукта) в год.