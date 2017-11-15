Тереза Мэй заявила, что, критикуя РФ за вмешательства в чужие выборы, она не говорила о вмешательстве Москвы в выборы в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что, критикуя РФ за предполагаемое вмешательство в выборы в других странах, не озвучила каких-либо данных, которые бы указывали на подобные случаи в королевстве.
По сообщению британских СМИ, депутат парламента от лейбористов попросил ее пояснить, почему она критиковала Россию за вмешательство в чужие выборы, в то время как глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее осенью заверил парламент в том, что фактов, доказывающих, что Москва пыталась повлиять на британские выборы, нет.
"Конечно, здорово, что лейбористы указывают на то, что тогда говорил глава МИД. Но в моем выступлении я приводила примеры российского вмешательства, причем ни один из них не имел отношения к Великобритании", - сказала Т.Мэй.
Ранее Т.Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства, обвинив Москву в том, что она якобы "вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж".
По мнению Т.Мэй, РФ пытаются "подорвать свободные общества", запуская фейковые новости, чтобы "посеять раздор на Западе".
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