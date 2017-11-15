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Дальнее зарубежье 15.11.2017 19:27

Тереза Мэй заявила, что, критикуя РФ за вмешательства в чужие выборы, она не говорила о вмешательстве Москвы в выборы в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что, критикуя РФ за предполагаемое вмешательство в выборы в других странах, не озвучила каких-либо данных, которые бы указывали на подобные случаи в королевстве.

По сообщению британских СМИ, депутат парламента от лейбористов попросил ее пояснить, почему она критиковала Россию за вмешательство в чужие выборы, в то время как глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее осенью заверил парламент в том, что фактов, доказывающих, что Москва пыталась повлиять на британские выборы, нет.

"Конечно, здорово, что лейбористы указывают на то, что тогда говорил глава МИД. Но в моем выступлении я приводила примеры российского вмешательства, причем ни один из них не имел отношения к Великобритании", - сказала Т.Мэй.

Ранее Т.Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике за все время своего пребывания во главе британского правительства, обвинив Москву в том, что она якобы "вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж".

По мнению Т.Мэй, РФ пытаются "подорвать свободные общества", запуская фейковые новости, чтобы "посеять раздор на Западе".

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]