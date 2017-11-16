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Дальнее зарубежье 16.11.2017 14:03

Рождаемость в Германии в 2016 году увеличилась на 7,4%

В 2016 году в Германии родилось 792 тыс. детей, что на 7,4% больше показателя предыдущего года, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

При этом количество смертей сократилось на 1,5% - до 911 тыс. человек.

Таким образом, число умерших более чем на 100 тыс. превысило количество новорожденных.

Несмотря на рост рождаемости, в стране сохраняется тенденция старения населения, отмечает Destatis.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОЖДАЕМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]