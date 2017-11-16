Рождаемость в Германии в 2016 году увеличилась на 7,4%

В 2016 году в Германии родилось 792 тыс. детей, что на 7,4% больше показателя предыдущего года, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

При этом количество смертей сократилось на 1,5% - до 911 тыс. человек.

Таким образом, число умерших более чем на 100 тыс. превысило количество новорожденных.

Несмотря на рост рождаемости, в стране сохраняется тенденция старения населения, отмечает Destatis.