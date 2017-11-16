Рождаемость в Германии в 2016 году увеличилась на 7,4%

В 2016 году в Германии родилось 792 тыс. детей, что на 7,4% больше показателя предыдущего года, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
При этом количество смертей сократилось на 1,5% - до 911 тыс. человек.
Таким образом, число умерших более чем на 100 тыс. превысило количество новорожденных.
Несмотря на рост рождаемости, в стране сохраняется тенденция старения населения, отмечает Destatis.
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