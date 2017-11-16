Назарбаев заявил о желании объединить СВМДА и ОБСЕ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев надеется, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в перспективе станут единой структурой.
"Азия очень большой континент, где проживает преобладающее количество населения и (происходят - ИФ) самые большие проблемы и конфликты. Если ОБСЕ и СВМДА объединятся и на субконтиненте у нас будет единая организация безопасности, это было бы великим делом, вот моя конечная идея", - сказал Н.Назарбаев во время закрытой части заседания Аstana club, прошедшего в понедельник.
Видео с речью президента размещено в открытом доступе в интернете в четверг.
Он напомнил, что первая встреча 16 стран Азии в рамках СВМДА состоялась именно в Казахстане.
"Как раз в тот момент было очень сильное обострение между Индией и Пакистаном. Там встретились лидеры этих государств, предотвратили фактически войну", - добавил Н.Назарбаев.
СВМДА было инициировано Н.Назарбаевым с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблей ООН в 1992 году. В настоящее время в СВМДА входят 26 государств.
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