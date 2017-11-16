Япония передала КНДР спасенных северокорейских рыбаков

Япония отправила в КНДР трех северокорейских рыбаков, спасенных японской береговой охраной с перевернувшейся лодки, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Представитель береговой охраны сообщил, что рыбаки выразили желание вернуться домой, после чего были переданы на другое северокорейское рыболовное судно.

Рыбаки рассказали, что на лодке, когда та перевернулась на пути в Северную Корею, помимо них находилось еще 12 человек.

Спасатели японской береговой охраны в настоящее время разыскивают остальных потерпевших крушение северокорейских граждан.