Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0022 RUR   0.0282 GBR   2.2391 TRY   0.4378

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.33 Brent   61.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 17° Завтра 11° 14° 18 Ноя 11° 15° 19 Ноя 12° 16°

Дальнее зарубежье 16.11.2017 16:03

Япония передала КНДР спасенных северокорейских рыбаков

Япония отправила в КНДР трех северокорейских рыбаков, спасенных японской береговой охраной с перевернувшейся лодки, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Представитель береговой охраны сообщил, что рыбаки выразили желание вернуться домой, после чего были переданы на другое северокорейское рыболовное судно.

Рыбаки рассказали, что на лодке, когда та перевернулась на пути в Северную Корею, помимо них находилось еще 12 человек.

Спасатели японской береговой охраны в настоящее время разыскивают остальных потерпевших крушение северокорейских граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ


Похожие новости


Абэ объявил о новых санкциях против КНДР Японский премьер обещал жесткую политику в отношении КНДР - СМИ Запущенная КНДР ракета, по-видимому, относилась к модели "Хвасон-12" - Минобороны Японии На консультациях Патрушева в Японии подчеркнута необходимость дипломатического решения ядерной проблемы КНДР - Совбез РФ Премьер Японии и руководство ЕС призвали к скорейшему принятию новой резолюции СБ ООН по КНДР Абэ и Трамп в телефонной беседе заявили о необходимости требовать от КНДР сдержанности и отказа от провокаций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]