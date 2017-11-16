В Эр-Рияде заверяют, что подавший в отставку премьер Ливана в любой момент может покинуть саудовскую территорию

Саудовский министр иностранных дел Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в четверг заявил, что премьер-министр Ливана Саад Харири, ранее подавший в отставку, может в любое удобное для него время покинуть Саудовскую Аравию, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его словам, все заявления о том, что С.Харири насильно удерживается в Саудовской Аравии, "безосновательны".
"Харири находится здесь по своему собственному желанию, и он может уехать, когда захочет", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.
В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что уходит в отставку. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался. В Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.
Президент Ливана Мишель Аун в свою очередь заявил ранее в ноябре, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи с ним, а глава "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что отставка С.Харири была незаконной.
Ожидается, что в скором времени С.Харири должен отправится во Францию по приглашению властей этой страны. М.Аун подчеркнул, что рассчитывает на возвращение С.Харири на родину сразу после этого визита во Францию. Только после этого президент готов рассмотреть вопрос об уходе премьера в отставку.
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